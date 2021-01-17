«Динамо» победило «Байкал-Энергию», выиграв 14-й матч подряд

Московское «Динамо» обыграло «Байкал-Энергию» в регулярном чемпионате российской суперлиги. Столичный клуб продлил победную серию в чемпионате до 14 игр, а беспроигрышную — до 20.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 4:0

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Енисей» (Красноярск) — 5:13

«Строитель» (Сыктывкар) — «Волга» (Ульяновск) — 4:2

«Родина» (Киров) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 3:5

«Динамо» (Москва) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 5:3

«Мурман» (Мурманск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 5:8