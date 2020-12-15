«Динамо» обыграло «Старт» и продлило беспроигрышную серию в суперлиге

Московское «Динамо» победило «Старт» в матче регулярного чемпионата суперлиги — 7:4. Бело-голубые продлили беспроигрышную серию в сезоне: на их счету 9 побед и 1 ничья.

Чемпионат России

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Регулярный чемпионат

«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 5:11 (2:3)

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 6:9 (1:7)

«Водник» (Архангельск) — «Мурман» (Мурманск) — 5:3 (2:1)

«Строитель» (Сыктывкар) — «Енисей» (Красноярск) — 2:7 (1:4)

«Родина» (Киров) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:5 (2:1)

«Динамо» (Москва) — «Старт» (Нижегородская область) — 7:4 (4:3)