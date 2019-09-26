«Динамо» обвграло «Водник» в Кубке России

Московское «Динамо» переиграло «Водник» в групповом турнире Кубка России — 8:4. Бело-голубые лидируют в таблице «Запада» с 5 победами в 5 играх.

Бенди



Кубок России



Восток



«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 2:3

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 4:14



«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Молодежная сборная России» — 11:3



Запад



«Строитель» (Сыктывкар) — «Старт» (Нижний Новгород) — 3:4

«Мурман» (Мурманск) — «Динамо-Казань» (Казань) — 0:4

«Водник» (Архангельск) — «Динамо» (Москва) — 4:8

«Волга» (Ульяновская область) — «Родина» (Киров) — 4:4



26 сентября.