«Динамо» на выезде обыграло «Уральский Трубник»

Московское «Динамо» победило «Уральский Трубник» (6:3) в выездном матче регулярного чемпионата России по хоккею с мячом. Команда набрала 43 очка и занимает первое место в турнирной таблице.

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Динамо» (Москва) — 3:6 (1:2)

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Мурман» (Мурманск) — 3:5 (2:2)

«Строитель» (Сыктывкар) — «Старт» (Нижегородская область) — 3:1 (1:1)

«Родина» (Киров) — «Водник» (Архангельск) — 2:3 (1:2)

«Волга» (Ульяновск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 2:4 (0:1)

13 января.