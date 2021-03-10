«Динамо» и «СКА-Нефтяник» обыграли «Водник» и «Енисей» в первых полуфиналах суперлиги
21:02
Московское «Динамо» победило «Водник» в первом полуфинале чемпионата России — 4:2. В другой встрече «СКА-Нефтяник» в дополнительное время вырвал победу у «Енисея» — 7:6.
Вторые матчи в сериях до двух побед состоятся 13 марта в Москве и Красноярске соответственно. Если счет в серии будет равный, то 14 марта пройдет третий решающий матч.
Чемпионат России
Суперлига
1/2 финала
Первые матчи
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Енисей» (Красноярск) — 7:6 д.в. (3:4, 3:2, 1:0)
«Водник» (Архангельск) — «Динамо» (Москва) — 2:4 (1:4)
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