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«Динамо» и «СКА-Нефтяник» обыграли «Водник» и «Енисей» в первых полуфиналах суперлиги

21:02

Московское «Динамо» победило «Водник» в первом полуфинале чемпионата России — 4:2. В другой встрече «СКА-Нефтяник» в дополнительное время вырвал победу у «Енисея» — 7:6.

Вторые матчи в сериях до двух побед состоятся 13 марта в Москве и Красноярске соответственно. Если счет в серии будет равный, то 14 марта пройдет третий решающий матч.

Чемпионат России

Суперлига

1/2 финала

Первые матчи

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Енисей» (Красноярск) — 7:6 д.в. (3:4, 3:2, 1:0)

«Водник» (Архангельск) — «Динамо» (Москва) — 2:4 (1:4)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/bandy/L/russia/2020-2021/

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