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«Динамо», «Енисей», «СКА-Нефтяник» и «Уральский Трубник» вышли в плей-офф Кубка мира, «Водник» — нет

18:26

Завершился групповой турнир Кубка мира среди клубов. По его итогам определились все восемь участников плей-офф. В 1/4 финала вышли пять победителей групп и три лучшие команды из занявших вторые места.

Первыми в группах стали российские «Динамо», «Енисей» и «СКА-Нефтяник» и шведские «Вилла Лидчепинг» и «Болльнес», который сегодня одолел «Уральский трубник».

В рейтинге вторых мест лучшими стали шведские АИК и «Сандвикен», а также «Уральский трубник». «Водник» остался за бортом плей-офф.

Четвертьфиналисты определятся по итогам выбора самих клубов.

Кубок мира среди клубов

Группа E

«Болльнес» (Швеция) — «Уральский трубник» (Россия) — 3:1 (2:0)

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/bandy/L/worldcup/2019/

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