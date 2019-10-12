«Динамо», «Енисей», «СКА-Нефтяник» и «Уральский Трубник» вышли в плей-офф Кубка мира, «Водник» — нет
18:26
Завершился групповой турнир Кубка мира среди клубов. По его итогам определились все восемь участников плей-офф. В 1/4 финала вышли пять победителей групп и три лучшие команды из занявших вторые места.
Первыми в группах стали российские «Динамо», «Енисей» и «СКА-Нефтяник» и шведские «Вилла Лидчепинг» и «Болльнес», который сегодня одолел «Уральский трубник».
В рейтинге вторых мест лучшими стали шведские АИК и «Сандвикен», а также «Уральский трубник». «Водник» остался за бортом плей-офф.
Четвертьфиналисты определятся по итогам выбора самих клубов.
Кубок мира среди клубов
Группа E
«Болльнес» (Швеция) — «Уральский трубник» (Россия) — 3:1 (2:0)