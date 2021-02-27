«Динамо» обыграло «Ак Барс-Динамо» и продолжает лидировать в чемпионате России

Московское «Динамо» выиграло у «Ак Барс-Динамо» (11:3) в матче регулярного чемпионата российской Суперлиги по хоккею с мячом. Команда набрала 73 очка и лидирует в турнирной таблице.

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Строитель» (Сыктывкар) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 2:10 (2:10)

«Родина» (Киров) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 4:6 (3:5)

«Старт» (Нижегородская область) — «Енисей» (Красноярск) — 4:7 (3:3)

«Водник» (Архангельск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 7:4 (2:2)

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 11:3 (7:1)

«Мурман» (Мурманск) — «Волга» (Ульяновск) — 3:6 (1:2)

«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 5:4 (2:2)

27 февраля.