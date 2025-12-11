Дегтярев назвал Скрынника знаковой фигурой для отечественного спорта

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью президента Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) и заслуженного тренера России Бориса Скрынника.

«Борис Иванович почти два десятилетия руководил Международной федерацией бенди, четырежды избирался президентом Федерации хоккея с мячом России. Под его управлением наш национальный вид спорта, любимый миллионами, получил мощный импульс для развития: возросло качество соревнований, Россия приняла ряд крупных международных турниров, а сборная показала высокие результаты. Мы никогда не забудем все, что Борис Скрынник сделал для российского и мирового спорта», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

О смерти Скрынника на 78-м году жизни стало известно 11 декабря. Он возглавлял ФХМР с сентября 2009 года, а с 2006 по 2022 год был президентом FIB.

Будучи игроком, он выступал за сыктывкарский «Строитель» и «Водник», в составе которого становился чемпионом СССР среди юношей.