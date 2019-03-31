Черных ушел из "Енисея" после 15 сезонов

Вратарь сборной России Роман Черных покидает "Енисей", сообщает официальный сайт ФХМР. 34-летний голкипер получает статус свободного агента 1 апреля.

– Мое соглашение с "Енисеем" подошло к концу, а новый контракт руководство клуба мне не предложило. Так что, теперь я покидаю Красноярск и продолжу карьеру в другой команде, – сказал Черных.

Черных защищал цвета "Енисея" с 2004 года. В 2014, 2015 и 2016 году он завоевал золото чемпионатов России. В составе сборной России он побеждал на чемпионатах мира в 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 и 2019 году.