«Динамо» победило «Уральский Трубник» и продлило беспроигрышную серию

Московское «Динамо» обыграло «Уральский Трубник» в матче регулярного чемпионата суперлиги — 9:1. Столичный клуб сохранил лидерство в таблице, не потерпев ни одного поражения и выиграв 8 матчей из 9.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Волга» (Ульяновск) — 7:2 (3:1)

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 12:3 (7:1)

«Водник» (Архангельск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 3:2 (2:1)

«Старт» (Нижегородская область) — «Родина» (Киров) — 3:2 (1:1)

«Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» (Красноярск) — 3:5 (1:2)

«Мурман» (Мурманск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 3:6 (1:2)

«Динамо» (Москва) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 9:1 (3:0)