«Енисей» победил «Байкал-Энергию» и сохранил лидерство в суперлиге

«Енисей» обыграл «Байкал-Энергию» в матче регулярного сезона чемпионата России — 8:1. Красноярцы сохранили лидерство в таблице с 8 победами и 1 поражением.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Мурман» (Мурманск) — «Динамо» (Москва) — 1:5 (1:2)

«Енисей» (Красноярск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 8:1 (4:0)

«Кузбасс» (Кемерово) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 4:7 (4:4)

«Строитель» (Сыктывкар) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 8:3 (3:2)

«Родина» (Киров) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 4:2 (1:1)

«Волга» (Ульяновск) — «Старт» (Нижегородская область) — 6:4 (4:2)

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Водник» (Архангельск) — 1:4 (0:2)