«Енисей» победил «Байкал-Энергию» и сохранил лидерство в суперлиге
21:14
«Енисей» обыграл «Байкал-Энергию» в матче регулярного сезона чемпионата России — 8:1. Красноярцы сохранили лидерство в таблице с 8 победами и 1 поражением.
Чемпионат России
Суперлига
Регулярный чемпионат
«Мурман» (Мурманск) — «Динамо» (Москва) — 1:5 (1:2)
«Енисей» (Красноярск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 8:1 (4:0)
«Кузбасс» (Кемерово) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 4:7 (4:4)
«Строитель» (Сыктывкар) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 8:3 (3:2)
«Родина» (Киров) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 4:2 (1:1)
«Волга» (Ульяновск) — «Старт» (Нижегородская область) — 6:4 (4:2)
«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Водник» (Архангельск) — 1:4 (0:2)
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