Чемпионат России по хоккею на траве отложен из-за недоступности арестованного главы ФХТР

Возврат к проведению соревнований по хоккею на траве в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия доступа представителей Федерации хоккея на траве России к главе федерации Николаю Александрову, который находится под домашним арестом и подозревается в совершении экономических преступлений, сообщает ТАСС.

В конце декабря прошлого года Александров, который являлся на тот момент главой «Метростроя», был арестован. Ему вменяли заключение фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции «Международная» до станции «Южная». В январе по решению суда Александрова отпустили под домашний арест, но в начале апреля по ходатайству следствия заключили под стражу по второму уголовному делу о растрате. В мае городской суд вновь изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.