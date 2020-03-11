Хоккей с мячом
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей с мячом

Чемпионат мира по бенди перенесен на октябрь из-за коронавируса

11 марта 2020, 22:57

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 года в Иркутске перенесен с весны на октябрь из-за эпидемии коронавируса, сообщается на сайте Международной федерации бенди (FIB). Турнир в группе A должен был пройти с 29 марта по 5 апреля.

— Мы уже получили сообщения от сборной Казахстана об отказе от участия, и мы знаем, что у других команд также существуют опасения по поводу дальней поездки и взаимодействия с большим количеством людей, — отметил глава FIB Борис Скрынник. — Благодаря этому решению мы сможем провести хороший и справедливый чемпионат мира в Иркутске в хороших условиях и с участием всех лучших команд.

Новые даты будут определены позднее.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир