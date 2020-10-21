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Допинг

Чемпион России по хоккею с мячом Мельников дисквалифицирован на 18 месяцев

18:24
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Федерация хоккея с мячом России приняла решение дисквалифицировать бывшего игрока сборной России Николая Мельникова на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт РУСАДА. Дисквалификация будет отсчитываться с 14 января 2020 года.

34-летний спортсмен последние три сезона выступал за новосибирский «Сибсельмаш». Ранее представлял хабаровский «СКА-Нефтяник», в составе которого стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка России. Также является обладателем Кубка мира и Кубка чемпионов в составе подмосковного «Зоркого».

Дополнительная информация:

https://rusada.ru/

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