"Байкал-Энергия" и "Динамо" вышли в полуфинал чемпионата России

Состоялись матчи 1/4 финала чемпионата России по хоккею с мячом.
"Байкал-Энергия" дома обыграл "Водник" (4:3). У победителей отличились Виталий Денисов (дважды), Антон Шевцов и Иван Соловьев. Клуб из Иркутска выиграл серию до двух побед со счетом 2-1 и вышел в полуфинал.
Московское "Динамо" обыграло "Динамо-Казань" - 5:1. У победителей забивали Сергей Шабуров, Павел Булатов, Евгений Филиппов, Владислав Тарасов и Иван Щеглов. Столичный клуб выиграл серию со счетом 2-1 и вышел в 1/2 финала.
Счет в серии - 2-1.
Чемпионат России
Суперлига
1/4 финала
"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Водник" (Архангельск) - 4:3 (3:0)
Счет в серии - 2-1.
"Динамо" (Москва) - "Динамо-Казань" (Казань) - 5:1 (4:1)
Счет в серии - 2-1.
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