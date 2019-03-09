"Байкал-Энергия" и "Динамо" вышли в полуфинал чемпионата России

Состоялись матчи 1/4 финала чемпионата России по хоккею с мячом.

"Байкал-Энергия" дома обыграл "Водник" (4:3). У победителей отличились Виталий Денисов (дважды), Антон Шевцов и Иван Соловьев. Клуб из Иркутска выиграл серию до двух побед со счетом 2-1 и вышел в полуфинал.

Московское "Динамо" обыграло "Динамо-Казань" - 5:1. У победителей забивали Сергей Шабуров, Павел Булатов, Евгений Филиппов, Владислав Тарасов и Иван Щеглов. Столичный клуб выиграл серию со счетом 2-1 и вышел в 1/2 финала.

Счет в серии - 2-1.

Чемпионат России

Суперлига

1/4 финала

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Водник" (Архангельск) - 4:3 (3:0)

Счет в серии - 2-1.

"Динамо" (Москва) - "Динамо-Казань" (Казань) - 5:1 (4:1)

Счет в серии - 2-1.