Александров остается главой федерации хоккея на траве. Он был отправлен под домашний арест

Выборы нового президента Федерации хоккея на траве России, которые состоялись в феврале этого года, признаны нелегитимными. ФХТР продолжает руководить Николай Александров, который в настоящее время находится под домашним арестом и является фигурантом двух уголовных дел о растрате средств ОАО «Метрострой», сообщает ТАСС.

В конце декабря прошлого года Александров, который являлся на тот момент главой «Метростроя», был арестован по подозрению в совершении экономических преступлений. В феврале в связи с арестом Александрова были проведены внеочередные выборы президента Федерации хоккея на траве России, на которых победил Андрей Кананин, являющийся помощником депутата Госдумы Михаила Бугеры.