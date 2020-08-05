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Александров остается главой федерации хоккея на траве. Он был отправлен под домашний арест

12:24

Выборы нового президента Федерации хоккея на траве России, которые состоялись в феврале этого года, признаны нелегитимными. ФХТР продолжает руководить Николай Александров, который в настоящее время находится под домашним арестом и является фигурантом двух уголовных дел о растрате средств ОАО «Метрострой», сообщает ТАСС.

В конце декабря прошлого года Александров, который являлся на тот момент главой «Метростроя», был арестован по подозрению в совершении экономических преступлений. В феврале в связи с арестом Александрова были проведены внеочередные выборы президента Федерации хоккея на траве России, на которых победил Андрей Кананин, являющийся помощником депутата Госдумы Михаила Бугеры.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9125703

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