3 года самому позорному матчу в истории российского хоккея с мячом

22 февраля 2017 года в матче чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» (9:11) было забито 20 автоголов. Причем 11 из них провел один и тот же игрок.

Представители «Водника» утверждали, что протестовали против действий руководства Федерации хоккея с мячом России (влияния представителей судейского корпуса на результат матча, отстранения от работы Сергея Ломанова, изменения регламента суперлиги). «Байкал» поддался на провокацию

КДК принял решение аннулировать результат, оштрафовать клубы на 300 тысяч рублей и дисквалифицировать главных тренеров команд Игоря Гапановича и Евгения Ерахтина на 2,5 года.

Переигровка состоялась 3 марта 2017 года. В ней победил «Байкал-Энергия» со счетом 4:3.

Самоубийство русского хоккея