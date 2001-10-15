"Енисей" отомстил за поражение от Хабаровска

Предпоследний день кубкового турнира в Красноярске так и не внес ясности в турнирную ситуацию. На данный момент известно лишь то, что во второй раунд Кубка России пробились две команды - "Енисей" и "СКА-Нефтяник", сообщает корреспондент "СЭ Интернет" Аркадий БРИТКОВ.