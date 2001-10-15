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15 октября 2001, 21:41

"Енисей" отомстил за поражение от Хабаровска

Аркадий БРИТКОВ
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     Предпоследний день кубкового турнира в Красноярске так и не внес ясности в турнирную ситуацию. На данный момент известно лишь то, что во второй раунд Кубка России пробились две команды - "Енисей" и "СКА-Нефтяник", сообщает корреспондент "СЭ Интернет" Аркадий БРИТКОВ.

Кубок России

Первый этап. Группа 4

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Енисей" (Красноярск) - 2:11 (2:3)

Голы: Максимов, 4 (0:1). Ломанов (Максимов), 10 (0:2). Казарин (Свиридов), 21 (1:2). Кадакин (Суздалев), 41 (1:3). Казарин, 43 (2:3). Ломанов (Веселов - угловой), 48 (2:4). Ломанов (Швецов), 50 (2:5). Сапега (Суздалев), 56 (2:6). Стасенко (Суздалев), 62 (2:7). Стасенко (Щеглов) 68 (2:8). Щеглов, 72 - с 12-метрового (2:9). Максимов (Ломанов), 80 (2:10). Бурлаков (Ломанов), 87 (2:11).

Вратари: Наумов (Анфиногенов, 49) - Хвалько (Баландин, 86).

Штраф: 40 - 40.

Судьи: Кремзуков (Абакан).   Никитин (Иркутск). Самсонов (Чита).

Новосибирск. Стадион "Енисей". 5 300 зрителей.

"Металлург" (Братск) - "Сибскана" (Иркутск) - 2:8 (1:2)

Голы: Казанков (Васильев), 6 (1:0). Ерахтин (Савченко), 30 (1:1). Савченко (Ерахтин), 44 (1:2). Е.Иванушкин (Шишкин), 46 (1:3). Е.Иванушкин, 75 (1:4). Разумов, 77 - с 12-метрового (2:4). Савченко (Шишкин), 79 (2:5). Шишкин (Ерахтин), 86 (2:6). Е.Иванушкин (Ерахтин), 88 (2:7). Домышев (Савченко - угловой), 90 (2:8).

Вратари: Борисюк - Негрун.

Штраф: 50 - 40.

Судьи: Тараканов (Кемерово), Морозов (Кемерово), Чебыкин (Чита).

Братск. 350 зрителей. Минус 2 градуса.

"Саяны" (Абакан) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 4:5 (2:3)

Голы: Кунстман (Савенков), 9 (1:0). Мамочкин, 12 - с 12-метрового (2:0). Стеблецов (Соколов), 21 (2:1). Шувалов (Осипов), 38 (2:2). Захаров (Осипов), 44 (2:3). Попов, 51 (2:4). Савенков (Калтыга - штрафной), 66 (3:4). Савенков (Кондаков), 75 (4:4). Рогулев, 84 - с 12-метрового (4:5).

Вратари: Лопухин - Андрющенко.

Штраф: 50 - 25.

Судьи: Тютюков (Горно-Алтайск), Смешный (Красноярск), Жуков (Иркутск).

Красноярск. 300 зрителей. 0 градусов.

Положение команд

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