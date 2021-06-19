Лучшая бадминтонистка России играет за профессиональный клуб в Дании. Она будет нашей надеждой в Токио?

Евгения Косецкая — об ожиданиях перед Играми, подготовке к Олимпиаде и особенностях российского и мирового бадминтона.

Совсем скоро Олимпиада в Токио — а это значит, время вспоминать о видах спорта, на которые незаслуженно обращают внимание только раз в четыре года. Впрочем, неожиданный успех в Японии может сильно изменить интерес к любой дисциплине. К примеру, вероятна медаль от Евгении Косецкой — многократной чемпионки России и одной из лучших бадминтонисток Европы. В этом сезоне Евгения стала первой в истории россиянкой, попавшей в суперфинал мирового тура, а значит, подтвердила статус претендента на пьедестал Токио-2020.

Почти во всех странах есть клубные лиги по бадминтону

— Я так понимаю, у вас сейчас проходит активная фаза подготовки к Олимпиаде. Вы на тренировочных сборах?

— Конкретно сейчас тренируюсь я в Казани. Точнее — в Болгаре, это город в 150 километрах от Казани, древняя столица Татарстана. Красивый старый город на Волге, здесь хорошо.

— Сборы в Болгаре — это разовая акция или уже традиция?

— У нас здесь летом ежегодные сборы. Не обязательно в Болгаре, еще в Рыбной Слободе занимаемся, в Тетюшах, в Аксубаево. Конкретно в Болгар я приезжаю на сборы второй раз. Очень круто тренироваться и одновременно иметь возможность посмотреть на что-то красивое. В выходной не просто валяться в номере, а сходить погулять в старый город, в музей или на Волгу, искупаться. Многие люди, живущие в Казани, еще не доехали до этого места, а нам повезло, мы тренируемся тут и заодно культурно обогащаемся.

— Слышал, что у вас дальше по планам должны быть матчи в Дании. Что это за турнир?

— Я еду не на короткий турнир, а выступать за свой клуб в датской лиге. Клубные лиги есть практически в каждой стране, где развит бадминтон. Я играла ранее во Франции и в Швейцарии еще, ну и в России, последние два года играю за клуб из Дании. Могу сказать, что датская лига — самая тяжелая и престижная из европейских, ну это и неудивительно, учитывая, что Дания на мировом уровне в бадминтоне держится очень высоко. Очень удобно выстроены матчи в календаре, они обычно приходятся на те числа, когда нет международных соревнований, и игрокам ничего не стоит приехать и сыграть за клуб. Во Франции, например, матчи выпадают на выходные, когда на международных турнирах обычно финалы / полуфиналы, поэтому было тяжело подстраивать график. С датскими командами таких проблем нет, потому что у них все силы направлены на профессиональное развитие бадминтона.

— Дания — единственная сила в Европе, близкая по уровню к Азии?

— Точно одна из самых близких, хотя есть еще неплохой микст из Франции, у немцев тоже есть хорошие игроки, болгарская женская пара, и не стоит забывать о наших: наш микст и мужская пара — чемпионы Европы. Просто у датчан стабильнее результаты, во всех разрядах есть самобытные, сильные игроки, и на их место могут прийти такие же. Это здорово, и это то, чего так не хватает нашим, — резерва.

В России много внимания и финансов в бадминтоне

— Кого вы видите своим главным конкурентом перед Токио? Это традиционно китайцы, японцы и корейцы?

— Всегда почти все азиаты — это и китайцы, и японцы, и корейцы. Хороши индонезийцы, первая ракетка мира сейчас из Тайваня, одна из самых талантливых одиночниц, что я видела. Вытворяет невероятные вещи на площадке.

— Реально бороться с китайцами?

— Я думаю, что реально бороться вообще со всеми, было бы желание и упорство. Нет ничего невозможного, многие европейские ребята это доказывают, наши в том числе. Так что все реально.

— Есть шансы, что в России когда-нибудь бадминтон будет также востребован, как в Дании и Азии?

— Сейчас в России довольно-таки много финансов в бадминтоне, много внимания. В Татарстане так вообще не жалеют ничего, чтобы мы могли спокойно тренироваться и показывать отличные результаты: и сборы, и тренировочные комплексы, и для детей спортивные школы с инвентарем. Все в наших руках, надо только тренироваться. Знаю про клуб в Москве, «Химки», там тоже очень много молодых и хороших ребят, с которыми стараются работать индивидуально. Поэтому думаю, что все у нас впереди и бадминтон еще покажет себя в России.

Дальше нужно не останавливаться на достигнутом и дальше заниматься популяризацией бадминтона, искать заинтересованных людей, воспитывать хороших тренеров, чтобы как можно больше детей занималось. У датчан и азиатов огромная скамейка запасных, есть из кого выбирать. В конкуренции рождаются сильнейшие. У наших молодых ребят тоже есть потенциал, им интересно развиваться, они стремятся быть лучше, быть первыми. Нужно им помочь, чтобы в дальнейшем их поддерживали родители, федерации, возможно, спонсоры. Важно, чтобы таланты не терялись по дороге к большому спорту.

Узнала о призовых суперфинала уже после турнира

— В этом сезоне вы были в финале мирового тура. Насколько я понял, впервые в истории до такой высокой стадии добралась россиянка в женском одиночном разряде. Насколько это серьезное достижение?

— Действительно, я попала в финал впервые как сама, так и вообще в истории нашего бадминтона это случилось впервые в женской одиночке. Но скажем честно: если бы не пандемия и связанные с ней сложности, отмены и переносы, вряд ли я смогла бы сыграть так удачно. Тем не менее я неплохо провела несколько турниров и честно завоевала свое место в финале.

— Призовой фонд турнира категории Super — один миллион долларов. Вы получили самые большие призовые в карьере?

— Я даже не знала, что у меня есть шанс попасть в финал, а потом для меня еще и стало открытием, что на этом турнире есть призовой фонд. Я почему-то всегда была уверена, что суперфинал — это нечто вроде чемпионата мира, куда просто попадает восьмерка сильнейших, и это просто само по себе очень круто и престижно. Ни о каких деньгах я не думала, пока мне друзья глаза не открыли. И да, уже после турнира я узнала, сколько заработала. Деньги, надо сказать, очень кстати пришлись, потому что я сейчас строю дом в Казани, а это непросто и финансово очень и очень тяжело. Так что спасибо судьбе, помогла.

— Не скучаете по конкуренции внутри страны? Чемпионат России вы обычно выигрываете уверенно.

— Я уже говорила про уровень нашей сборной, он на самом деле неплохой. Много есть хороших молодых ребят, которым осталось дать дорогу в большой спорт. Что касается моих выступлений на чемпионате России, то иногда кажется, что все спокойно, проблем не будет. Но когда начинаю играть, то по ходу турнира становится скучно, и я начинаю вытворять всякую ерунду, играю с кем-нибудь в три партии или сильно расслабляюсь. Создаю людям шоу, можно сказать, держу всех в напряжении. Понимаю, что так нельзя, поэтому последние годы стараюсь и Кубок, и чемпионат России воспринимать как тренировочный цикл, устраиваю себе полноценные тренировки, иногда даже встаю второй разряд играть, чтобы себя не распускать. То есть, помимо одиночки, например, микст сыграть.

— Татарстан сейчас лидер в российском бадминтоне? В республике построили отдельный большой центр бадминтона, пригласили много спортсменов и тренеров, из Челябинска так и вовсе целый эшелон.

— Однозначно нельзя сказать, что Татарстан — безусловный лидер. Москва, Московская область, Татарстан, уфимские бадминтонисты, Нижний — во всех этих регионах очень много хороших игроков. Скорее, за последние пять лет Татарстан очень сильно вырос в профессиональном бадминтоне, и двигается все только вперед, это правда. Как раз помогает центр бадминтона, тренеры, новые игроки — все это огромный вклад, и пока что все очень слаженно и уверенно работает. Но о результатах стоит говорить немного позже.

Лучше провести Олимпиаду хотя бы так, чем совсем никак

— Если не ошибаюсь, ваши родители — врачи. Они столкнулись с пандемией?

— Да, у меня семья медиков. Младшая сестра даже работала в красной ковидной зоне, отец тоже. Они в Челябинске, помогают городу справиться с эпидемией. Мама тоже врач, но она сейчас со мной в Казани и не работает. Точнее, работает моим личным врачом, я бы так сказала. Полностью отвечает за мое восстановление и здоровье. Плюс, как я уже говорила, так как строю дом, она наблюдает за всем, что там происходит. Короче говоря, делает все, что в ее силах, чтобы мне было легче и я могла сконцентрироваться только на спорте.

— Как вы думаете, насколько ситуация в стране и мире сейчас серьезная? В плане распространения коронавируса.

— Я думаю, что все, конечно, серьезно, но не стоит поддаваться панике. Нужно просто принять тот факт, что мы живем на данный момент в таких реалиях. Ничего, справимся.

— Переживаете за свое здоровье? Планируете вакцинироваться либо избегать людных мест?

— Я прививку поставила еще в конце марта, и изначально у меня не было ни страха, ни истерик, что вот я где-то могу заразиться. Думаю, тут тоже очень сильно влияют мои родители, они мне четко объяснили, как себя нужно вести и что делать, что никакой паники поднимать не нужно. Я всегда была уверена, что два родных человека точно справятся с моим лечением и мне помогут.

— Перед Играми в Токио японцы вводят много ограничений. Как вы к ним относитесь и стоит ли проводить в таком формате Игры?

— Я считаю, что японцы имеют право вводить такие ограничения, раз уж Игры проводят на их территории. И, конечно, я всем рекомендую соблюдать правила в чужой стране, в которую играть приехали. И да, считаю, что Игры проводить нужно. Вообще это даже странный вопрос. Вот вы же любите свою работу? А вот теперь представьте, что вас ее лишают. Не очень приятно, наверное? Вот и мы свою любим. Я каждый раз повторяю, как мне в жизни повезло найти то, что я люблю, и еще называть это своей работой. Так что уж лучше так, чем совсем никак, а ко всем ограничениям, тестам, слежкам и всему остальному привыкаешь. В любом случае, давайте честно, спортсмены всегда на виду, всегда все за нами следят. В этот раз просто это будет легально, добавят чуть-чуть больше контроля и чуть больше ответственности. Ничего страшного.