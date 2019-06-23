Сборная России по бадминтону прибыла в Минск на II Европейские игры

Сборная России по бадминтону завершила подготовительный сбор к турниру в рамках II Европейских игр и прибыла в Минск к месту соревнований, информирует федерация бадминтона России.

В состав команды вошли: Владимир Мальков (мужская одиночка), Евгения Косецкая (женская одиночка), Владимир Иванов и Иван Созонов (мужская пара), Екатерина Болотова и Алина Давлетова (женская пара), Евгений Дремин и Евгения Димова (микст).

Отметим, что ряд российских игроков получили на турнире номера "посева" – Мальков – 7, Косецкая – 4, Иванов/Созонов – 3, Болотова/Давлетова – 2.

Соревнования по бадминтону стартуют 24 июня.