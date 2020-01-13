Первая ракетка мира по бадминтону попал в ДТП со смертельным исходом

Лидер мирового рейтинга по бадминтону японец Кэнто Момота попал в аварию, информирует AFP.

Это произошло в Малайзии после победы на турнире серии «Мастерс». Рано утром автомобиль с командой 25-летнего спортсмена столкнулся с грузовиком.

Момота в результате сломал нос и получил порезы на лице, члена команды получили незначительные повреждения, а водитель умер.

Японец возглавляет мировой рейтинг с октября 2018 года.