Первая ракетка мира по бадминтону попал в ДТП со смертельным исходом
10:28
Лидер мирового рейтинга по бадминтону японец Кэнто Момота попал в аварию, информирует AFP.
Это произошло в Малайзии после победы на турнире серии «Мастерс». Рано утром автомобиль с командой 25-летнего спортсмена столкнулся с грузовиком.
Момота в результате сломал нос и получил порезы на лице, члена команды получили незначительные повреждения, а водитель умер.
Японец возглавляет мировой рейтинг с октября 2018 года.
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