Косецкая одержала вторую победу на групповом турнире Европейских игр

Россиянка Евгения Косецкая обыграла киприотку Элени Христодулу (21:7, 21:9) в групповом турнире на Европейских играх в Минске. Для 24-летней спортсменки это вторая победа.

Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов обыграли норвежцев Морка Карла Кристиана и Йоргенсена Стурлу Флаатена – 21:8, 21:9. Смешанная пара Евгений Дремин и Евгения Димова после поражения на старте от ирландцев победила белорусов Алексея Конаха и Кристину Силич – 21:8, 21:14.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.

Турнир проходит в Белоруссии с 21 июня по 1 июля.

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