Иванов и Созонов - бронзовые призеры Европейских игр в бадминтоне

Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов завоевали бронзу Европейских игр в бадминтоне. В полуфинале они проиграли датчанам Андерсу Расмуссену и Киму Аструпу - 17:21, 17:21.

Матча за третье место на Играх не предусмотрено, проигравшим полуфиналистам будут вручены два комплекта бронзовых наград.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.