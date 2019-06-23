Главный тренер сборной России по бадминтону оценила шансы команды на медали на II Европейских играх

Главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова оценила шансы команды на медали. По ее мнению, у россиян неплохие шансы на медали в трех разрядах.

– Наша команда прибыла в Минск, долетели и разместились нормально, – приводит пресс-служба федерации бадминтона России слова Майоровой. – Больных нет. Команда отбиралась на эти игры строго по рейтинговому принципу – кто показал наилучший результат, тот и будет представлять страну. Поэтому каждый мог показать свои возможности. У нас есть неплохие шансы на медали в трех разрядах – у Владимира Малькова, потому что он на очень высоком уровне отыграл последние турниры и явно находится в хорошей форме, то же можно сказать и о Владимире Иванове и Иване Созонове.

Конечно, имеет возможности бороться за медаль Евгения Косецкая – она серебряный призер чемпионата Европы, то есть стала второй на континенте и может здесь показать себя. Также можно рассчитывать и на женскую пару Екатерина Болотова и Алина Давлетова. И конечно эти игры дадут возможность всем пополнить копилку олимпийских очков. Сегодня мы проведем первые официальные тренировки.