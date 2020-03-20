Чемпионат Европы-2020 по бадминтону отложен из-за коронавируса

Международная федерация бадминтона и Европейская конфедерация бадминтона сообщили о переносе на пока неопределенный срок чемпионата Европы по бадминтону, который должен был состояться 21-26 апреля в Киеве, сообщает Национальная федерация бадминтона России

— Мы получили официальное уведомление о переносе чемпионата, — сказал председатель совета НФБР Андрей Антропов. — Конечно, все ближайшие дни шли консультации между руководством национальных федераций и было принято такое решение. Перед этим мы уже отменили ежегодную конференцию Бухаресте, приостановлены все турниры.

В России в соответствии с распоряжениями Минспорта и местных властей также отменяются запланированные турниры и мероприятия. Конечно, перенос чемпионата Европы — это большая потеря для нас всех. Этот турнир должен был стать последним значимым событием на континенте в период олимпийского отбора, который завершается в бадминтоне 30 апреля. Как я знаю, на него были большие планы у многих игроков и тренеров Европы. Но на сегодня нет иного выхода, и мы должны будем работать в тех обстоятельствах, которые складываются.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список // Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется