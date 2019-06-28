Болотова и Давлетова взяли бронзу Европейских игр в бадминтоне

Россиянки Екатерина Болотова и Алина Давлетова завоевали бронзовые медали Европейских игр в бадминтоне. Дуэт не смог обыграть голландок Шерил Сейнен и Селену Пиек - 1-2 (21:18, 20:22, 14:21).

Матча за третье место на Играх не предусмотрено, спортсменкам будут вручены два комплекта бронзовых наград.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.