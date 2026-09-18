Знаменитое ралли «Дакар» на грани отмены. Саудовская Аравия уже потеряла этапы «Ф-1» и чемпионата мира WRC

Из-за военного конфликта на Ближнем Востоке страховые компании отказываются иметь дело с рисками для участников соревнований в опасном регионе.

Международная автомобильная федерация (FIA) и WRC Promoter официально объявили об отмене финального этапа чемпионата мира по ралли 2026 года в Саудовской Аравии, который должен был пройти с 12 по 15 ноября. Само по себе это решение не рушит календарь сезона WRC, но является тревожным звонком для потенциальных участников самого престижного раллийного события — марафона «Дакар», который обычно проводится в январе. При нынешних раскладах велика вероятность, что легендарный ралли-рейд не состоится вообще, как это случилось в 2008 году. Напомним, что после экстренной отмены соревнований 18 лет назад было принято решение о переезде на постоянной основе из Африки — сначала в Южную Америку, а затем — на Аравийский полуостров. Увы, нынешнее место базирования «Дакара» намного опаснее тех мест, в честь которых он назван.

Мохаммед бен Сулайем. Фото Getty Images

Только для самых смелых

Уроженец ОАЭ и глава FIA Мохаммед бен Сулайем еще в начале сентября заявлял, что не собирается подвергать гонщиков и сотрудников команд рискам в разгар вооруженного противостояния на Ближнем Востоке. Самые горячие события сейчас разворачиваются вокруг Ормузского пролива, который не соприкасается с Саудовской Аравией. Но крупнейшая держава Аравийского полуострова давно втянута в конфликт с йеменскими хуситами, и в данный момент он вышел на новый виток эскалации. Участившиеся атаки беспилотников и ракетные удары по саудовским городам провоцируют серьезные логистические сложности и запреты на поездки в регион представителей некоторых стран и сотрудников ключевых раллийных команд (в частности, Toyota и Hyundai).

В итоге было принято непопулярное решение об отмене финала WRC в Джидде, из-за чего календарь сократился до 13 этапов и финиширует на месяц раньше запланированного — на Сардинии 1-4 октября. В Саудовской Аравии гонка в ноябре состоится, но только для самых смелых и исключительно в рамках чемпионата Ближнего Востока (MERC). Мохаммед бен Сулайем подтвердил намерение вернуть раллийный чемпионат в Саудовскую Аравию в 2027 году, но насколько это реально, сказать сложно. Регион полыхает с февраля, что поставило на паузу многие спортивные проекты. С автоспортом все плохо еще и потому, что закрытие судоходства лишило команды возможности доставлять грузы морем. Машины и оборудование приходится перемещать самолетами, что накладывает колоссальные логистические ограничения. Плюс крупнейшие страховщики отказываются работать с теми, кто решается соревноваться на Ближнем Востоке.

Весной FIA пришлось вносить экстренные изменения в календарь «Формулы-1». Были отменены Гран-при Бахрейна (планировался на 12 апреля) и Гран-при Саудовской Аравии (19 апреля). В результате в сезоне образовалась незапланированная пятинедельная пауза. При этом этап в Бахрейне номинально удалось перенести — под брендом Grand Prix of Bahrain in Malaysia гонка пройдет на трассе Сепанг со 2 по 4 октября. Судьба заключительных стартов года в Катаре (29 ноября) и Абу-Даби (6 декабря) сейчас находится под огромным вопросом. При этом FIA уже опубликовала календарь королевской серии на 2027 год, где все ближневосточные этапы возвращены на свои места. Главное раллийное событие будущего года — рейд «Дакар» — пока тоже не отменен, но его перспективы вызывают огромную тревогу.

Фото Dakar

В поисках «плана Б»

Организатор «Дакара-2027» — французская компания A.S.O. — заявила, что слухи о возможной отмене январского рейда беспочвенны, подготовка идет по графику, а регистрация участников открыта вплоть до конца октября. Тем не менее после отмены финального этапа WRC пустынный марафон оказался под сильнейшим давлением. Военные инциденты уже подобрались непосредственно к маршруту ралли. Ударам беспилотников и ракет со стороны Йемена подверглись юго-западные города страны (Абха, Наджран, Джазан). Кроме того, был атакован коммерческий танкер в 117 км от побережья Янбу — портового города на Красном море, где должен пройти финал первого этапа рейда-2027. Все это, мягко говоря, напрягает всех, кто вовлечен в процесс подготовки и проведения соревнований.

Организаторы успокаивают коллег рассказами, что маршрут «Дакара», который запланирован с 1 по 15 января 2027 года, сделан более компактным, чем обычно. Из него исключены столица Эр-Рияд и восточные регионы, которые находятся поблизости от Ирана. Старт и финиш предполагается провести в Экономическом городе короля Абдаллы (KAEC) на Красном море. Этот регион плотно прикрыт современными системами ПВО и считается условно безопасным. Более того, правительство Саудовской Аравии готово выступить гарантом страховых рисков и вообще — через три с половиной месяца ситуация с безопасностью может измениться. Однако все это не отменяет того, что в данный момент правительства многих стран (например, США, Канады, Великобритании, Австралии и Нидерландов) категорически не рекомендуют своим гражданам посещать аравийское королевство, особенно регионы, граничащие с Йеменом.

Если в октябре-ноябре ситуация обострится, A.S.O. физически не успеет перенести 8000-километровый марафон в другое место (например, в Южную Америку или Марокко). Кроме того, не исключен риск бойкота со стороны команд и пилотов из некоторых стран. Многие из них в качестве альтернативы могут заявиться на Africa Eco Race, который проходит в те же даты по историческому безопасному маршруту старого «Дакара» в Африке (Марокко, Мавритания, Сенегал). Все это сильно напоминает ситуацию 2008 года, когда из-за убийства французских туристов на территории Мавритании (где планировалось провести 8 из 15 этапов марафона) «Дакар» в первый (и пока в последний) раз в истории был полностью отменен — всего за день до старта.

Срыв гонки в 2008 году был использован французскими организаторами, чтобы на постоянной основе релоцировать гонку из бедной Африки в более перспективный в экономическом плане регион. Но легендарному ралли-рейду снова не везет. FIA, как и другие международные федерации, очень не хочет терять деньги шейхов, но перспективы нормализации в регионе очень туманные, и это практически выбивает Саудовскую Аравию и страны Персидского залива из спортивной обоймы. Поэтому логика подсказывает, что «Дакару» надо срочно придумывать план Б. Ну а весьма вероятный срыв марафона в 2027 году станет очень обидным для российских болельщиков — ведь именно на нем может состояться возвращение наших знаменитых грузовиков КАМАЗ и раллистов под флагом России.