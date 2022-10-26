LADA Sport ROSNEFT завоевала пять трофеев в Подмосковье

Победа, два личных и два командных подиума — таковы итоги 4-го этапа Российской серии кольцевых гонок для команды LADA Sport ROSNEFT.

Соревнования прошли 21 и 22 августа на подмосковной трассе Moscow Raceway. Участие в них приняло рекордное количество пилотов — на старт вышли более 100 спортсменов. Команда LADA Sport ROSNEFT была представлена сразу в двух классах соревнований.

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После невероятно удачного казанского этапа серии СМП РСКГ машины гоночной команды LADA Sport ROSNEFT в Подмосковье были нагружены дополнительным весом. В классе «Туринг» гоночные LADA Vesta NG TCR были самыми тяжелыми в пелотоне — разница с машинами некоторых конкурентов составляла аж 80 килограммов. Поэтому пилоты иллюзий не питали и планировали взять максимум очков в данной ситуации. Михаил Митяев в квалификации показал третье время дня, но в гонке удержать позиции не смог, став пятым. Тем не менее этот результат стал лучшим для пилотов LADA Sport ROSNEFT в первый день соревнований. Зато во втором заезде смог подняться на подиум Кирилл Ладыгин: лидер команды уверенно принял старт, по ходу дистанции прошел пару соперников и завоевал бронзу второй гонки. Командная победа в воскресенье также осталась за пилотами LADA Sport ROSNEFT.

— Из-за того, что я был тяжелым, была идея сделать ставку на вторую гонку, — поделился Ладыгин. — Но понимая, что у нас темп неплохой для большого веса, можно было попытаться пробиться в тройку сильнейших. Что и смог сделать Михаил Митяев. Буквально доли секунды не хватило, чтобы попасть в число лидеров, плотность в квалификации была сумасшедшей. В середине не хотел быть, но там оказался в квалификации. В первой гонке был шестым, потерял позицию на старте, да и вообще доехали все примерно на тех позициях, с которых гонку и начинали. А вот во второй гонке было интересно. Я видел в зеркалах «замес» сзади, я понимал, что часть лидеров в нем отсеется. А дальше была командная работа. И Михаил Митяев хорошо сдерживал соперников, большая благодарность ему за то, что не пропустил никого.

Перед гонкой пилотов LADA Sport ROSNEFT напутствовали игроки хоккейного клуба ЦСКА, которые привезли на трассу Кубок Гагарина.

В Санкт-Петербурге мы будем уже легкими, и сейчас там должна случиться обратная ситуация. С другой стороны, там будет новая для всех трасса. Казалось бы, знакомая, но с новым третьим сектором, который всем нам нужно будет изучить. Плюс длинные прямые, на которых машина будет разгоняться, как мне кажется, быстрее 240 км/ч.

Заезды в классе «Супер-Продакшн» запомнились выдающимися результатами, показанными на этапе Иваном Чубаровым. В первой гонке уик-энда он проиграл только обладателю поул-позиции Роману Голикову. В конце заезда молодой пилот LADA Sport ROSNEFT пытался выйти в лидеры, и пару раз ему это даже удавалось, но финишный флаг он все же увидел вторым. А вот в воскресенье Ивану удался фантастический старт. Уже к концу первого круга Чубаров возглавил пелотон, а далее предстояло лишь довести дело до победы. По итогам этапа он существенно пополнил свой запас очков, а LADA Sport ROSNEFT увеличила отрыв от соперников в командном зачете.

— Этап прошел для меня успешно, — рассказал Чубаров. — Сначала удалось показать отличное время в квалификации, я реально был доволен своим результатом. Да, не хватило немного до победы, но при этом я понимал, что еще лучше этот круг проехать бы не смог. В первой гонке все шло по плану, пытался атаковать Романа Голикова, в какие-то моменты лидировал, но на прямой пока мы ничего сделать с соперниками не можем. Спасибо техкомиссии за то, что что-то в этом плане меняется. На прошлом этапе разница в максимальной скорости была 20 км/ч, здесь 10, но все равно не в нашу пользу. Очень хочется верить в то, что к следующему этапу ситуацию исправят полностью и это позволит нам посоперничать. Во второй гонке очень сумбурным был первый круг, но очень скоро я вышел в лидеры. Оставалось только наращивать отрыв и просто доводить дело до конца.

Пилот LADA Sport ROSNEFT Иван Чубаров.

Этот результат стал возможен благодаря поддержке нефтяной компании «Роснефть», которая с 2015 года является генеральным спонсором команды LADA Sport ROSNEFT. Благодаря сотрудничеству рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. С 2021 года команда LADA Sport ROSNEFT использует именно это спортивное моторное масло, которое позволяет в экстремальных условиях работы обеспечивать повышенную защиту двигателя и добиваться успехов на трассе. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны теперь всем автомобилистам — топливо Pulsar и масло Magnum Racing можно приобрести на АЗК «Роснефть».

Караван участников сезона-2022 Российской серии кольцевых гонок продолжает свое движение. Лучших пилотов страны ожидает следующий этап, который пройдет 10-11 сентября на ультрасовременном автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

LADA Sport ROSNEFT.

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