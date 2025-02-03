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«Уже подает признаки жизни». Четырехкратный победитель «Дакара» был введен в искусственную кому после ДТП

Четырехкратный победитель ралли «Дакар» Бомель введен в кому после серьезной аварии
Никита Петрищев
корреспондент
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Матье Бомель.
Фото Global Look Press
В него врезалась 73-летняя женщина.

Четырехкратный чемпион «Дакара» Матье Бомель, бывший штурман Нассера Аль-Атийи, получил серьезные повреждения в ДТП и после операции в больнице был введен в искусственную кому.

ДТП на ровном месте

Трагедия произошла 29 января, когда 49-летний Матье направлялся на старт ралли Монте-Карло. Он остановился на шоссе в окрестностях города Реймс, чтобы помочь людям, у которых заглох автомобиль. Все происходило на полосе экстренной остановки на участке с разрешенной скоростью 90 километров в час. Однако по иронии судьбы Бомель был сбит Reno Clio, за рулем которого сидела 73-летняя женщина.

«Он увидел сломанную машину и остановился, чтобы помочь людям, когда был сбит другим автомобилем, — приводит слова Жерара Бомеля, отца Матье, издание La Provence. — Травмы серьезные, но после случившегося он был в сознании».

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Более того, Бомель сумел связаться с близкими, прежде чем был доставлен спасателями в больницу. Однако травмы оказались серьезными: у Матье переломы обеих ног. После операции он был введен в искусственную кому. В ближайшее время француза ожидает еще одно хирургическое вмешательство.

При этом, по словам отца, жизнь Матье в данный момент не находится под угрозой. «Он уже подает признаки пробуждения. Его прооперировали, но нам придется подождать, чтобы найти более квалифицированного хирурга для его полного восстановления», — добавил Бомель-старший.

Согласно информации полиции Реймса, 73-летняя женщина, управлявшая автомобилем, сбившим Бомеля, получила легкие травмы и была доставлена в больницу. Тест на алкоголь и наркотики у нее показал отрицательный результат. Также пострадал 70-летний мужчина, находившийся на пассажирском кресле, но госпитализация ему не потребовалась.

Фото Global Look Press

Чем известен Бомель?

У Матье Бомеля впечатляющий послужной список. В 2011 году он дебютировал на ралли «Дакар» в качестве штурмана, где в паре с южноафриканским гонщиком Джиниэлем де Виллиерсом занял второе место в общем зачете.

Однако наибольшие триумфы в карьере Бомеля связаны с его сотрудничеством с Аль-Атийей. На протяжении многих лет 49-летний француз выступал в одной команде с катарским гонщиком за заводские команды Volkswagen, Toyota и Prodrive. Вместе они выиграли «Дакар» в 2015, 2019, 2022 и 2023 годах.

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В 2024 году пути спортсменов разошлись, и Бомель начал работать с бельгийцем Гийомом де Мево. В этом же году их экипаж занял третье место на заключительном этапе чемпионата мира по ралли-рейдам — ралли Марокко.

Кроме того, Матье Бомель является четырежды победителем Кубка мира по ралли на пересеченной местности и двукратным чемпионом мира по ралли-рейдам.

Фото Global Look Press

Невероятное возвращение

Впрочем, даже такие страшные повреждения, как перелом двух ног, не ставят крест на карьере Бомеля. Один из самых известных примеров, когда человек после серьезной травмы и долгой реабилитации вернулся обратно в спорт, — это история итальянца Алессандро Дзанарди. В 90-х он считался перспективным гонщиком и даже дебютировал в «Формуле-1».

15 сентября 2001 года на «Гран-при Германии» в серии CART Алессандро попал в серьезную аварию. За 13 кругов до финиша, выезжая с пит-лейна, итальянец потерял управление машиной и попал под болид другого гонщика, который ехал на полной скорости. В себя Дзенарди пришел только в больнице, к тому моменту ему уже ампутировали ноги.

«Следующее в памяти это уже то, как моя жена Даниэла зовет меня по имени. Это было через неделю. Я лежал с нестерпимой болью и не мог поднять голову, мое тело оказалось утыкано трубками и проводами», — вспоминал в своей автобиографии гонщик.

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Восстановление шло долго, протезы ему подошли не сразу. Но, подобрав их, уже через два года Алессандро вернулся на трассу в Германии, где произошла авария. Дзанарди разрешили проехать 13 символических кругов, которых ему тогда не хватило до финиша.

Спустя время экс-гонщик решил попробовать себя в паралимпийском спорте. Он начал тренироваться на ручном байке и выиграл чемпионат мира в 2009-м. В 2012 году в Лондоне итальянец завоевал первые золотые медали Паралимпиады. В 2016-м в Рио добавил себе в копилку два золота и два серебра. Также Алессандро начал заниматься триатлоном. Ему удалось установить мировой рекорд в категории Ironman для людей с ограниченными возможностями в Италии.

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