Лучший раллист мира накануне гонки протаранил машину с пенсионерами. Авария Себастьена Ожье

Знаменитый французский пилот пропустит Ралли Польши из-за нелепого лобового столкновения.

Восьмикратный чемпион мира по классическому ралли WRC Себастьен Ожье и его штурман Винсент Ландэ попали в больницу после аварии накануне этапа чемпионата мира в Польше. Toyota под управлением 40-летнего французского гонщика во время ознакомительной поездки протаранила Ford, за рулем которого находился 69-летний местный житель. Оба водителя, допустившие таран, были доставлены в больницу на вертолете, а Ландэ и 67-летняя пассажирка «Форда» — на машине скорой помощи. Все участники аварии живы, но Ожье на несколько дней застрял в госпитале и пропустит гонку, которая проходит близ российской Калининградской области.

Лобовой таран

Ожье — один из лучших раллийных гонщиков в истории. В его активе шесть титулов чемпиона мира подряд в сезоне с 2013 по 2018 годы. Правда, последняя победа в общем зачете «классики» случилась в 2021 году. Всего Себастьен выиграл 60 раллийных гонок, уступая по этому показателю только легендарному Себастьену Лебу, у которого за плечами 80 триумфальных стартов. В этом году Ожье и штурман Ландэ стали первыми на Ралли Хорватии в апреле и на Ралли Португалии в мае, а также стали вторыми на Ралли Монте-Карло и Ралли Сардинии. Однако в Польше им решительно не повезло.

Поляки принимают первый этап WRC за семь лет. Его трасса проложена близ местечка Миколайки в Варминско-Мазурском воеводстве около российской границы. Перед началом гонки Ожье и Ландэ занимались изучением спецучастка на обычном дорожном автомобиле. Гоночные машины для таких целей использовать запрещено. Трассу на время таких «разведок» не перекрывают, поскольку «тренировка» носит неофициальный характер.

В итоге на однополосной грунтовой дороге самый титулованный раллист современности лоб в лоб столкнулся с машиной местного жителя. Судя по всему, удар был очень серьезным и порядком напугал организаторов гонки, которые тут же вызвали вертолет. На место происшествия также срочно прибыли полиция и пожарные. Правоохранительные органы Ольштына проводят проверку обстоятельств аварии и определяют виновных. По идее французский гонщик в этих обстоятельствах должен был соблюдать правила и скоростной режим. Но соблюдал ли — это выяснит следствие.

Автомобиль Себастьена Ожье. Фото AFP

Победителей не судят

В пресс-релизе команды «Тойота» говорится, что никто из участников ДТП серьезных травм не получил, однако если Ландэ выписали сразу после оказания первой помощи, то Ожье остался в больнице под наблюдением врачей с подозрением на травмы головы и грудной клетки. В итоге команда Toyota Gazoo Racing WRT запросила у Международной автомобильной федерации FIA возможность заменить экипаж и получила разрешение заявить на гонку двукратного чемпиона WRC финна Калле Рованперу и штурмана Йонне Халттунена, которым предоставят дополнительное время на ознакомление с трассой.

Ожье поначалу жаловался на боли в спине, но затем опубликовал в соцсетях оптимистичный пост рядом со своей фотографией в шейном бандаже. «Как вы, возможно, знаете, мы с Винсентом накануне угодили в ДТП во время обследования трассы на Ралли Польши. Мне пришлось провести ночь в больнице, но сейчас я чувствую себя намного лучше. Медицинские осмотры не выявили серьезных травм у Винсента и людей из другой машины. Однако мы, к сожалению, не сможем принять участие в предстоящих соревнованиях. Это печально, но здоровье — самое главное».

Себастьен Ожье после аварии. Фото Соцсети

«Все наши машины снабжены GPS-трекерами и датчиками телеметрии, которые подтверждают, что скорость автомобиля Ожье была в установленных пределах, — говорится в пресс-релизе команды «Тойота». — Все участники аварии прошли обследование, которое не выявило серьезных травм. Тем не менее безопасность и благополучие спортсменов остаются главным приоритетом нашей команды. Поэтому в заявке на Ралли Польши, которое стартует 27 июня, произведены замены».

Любопытно, что это не первый инцидент знаменитого француза с гражданским автомобилем. Три года назад перед стартом спецучастка на Ралли Хорватии Ожье зацепил на автостраде машину местного жителя. В аварии никто не пострадал, но обиженный гражданин вызвал дорожную полицию. При этом Себастьен не стал дожидаться окончания разбирательств и поехал к старту, чуть не задавив постового, который преградил ему путь. Все эти разборки не помешали Ожье занять в той гонке первое месте, а победителей, как известно, не судят.