В Москве финишировало ралли «Шелковый путь». Мазепин — в числе победителей

Бывший пилот «Формулы-1» победил в рейде впервые, Сотников отпраздновал пятую победу в своей карьере.

В Москве финишировало престижное соревнование по ралли-рейду, которое традиционно проводится в середине лета. «Шелковый путь» ведет свою историю с 2009 года. На протяжении этих лет он объединил не только регионы России, но и некоторые страны Евразии — Казахстан и Китай. В этом году маршрут пролегал только по нашей стране — впервые в истории через Дагестан и Чечню. Для публики большой новостью стал успех недавнего пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина в категории мотовездеходов. Кроме того, обращает на себя внимание стабильность команды «КАМАЗ-мастер», давно не уступающей никому первую строчку в классе грузовиков.

Кротов отстоял первую строчку

Ралли-рейд этого года стартовал 6 июля. Прошел «Шелковый путь» по маршруту Астрахань — Грозный — Элиста — Волгоград — Липецк — Москва. Общая протяженность маршрута составила 4474 километра, где 2800 км пришлись на спецучастки. Финишной точкой ралли-рейда стали «Лужники», где и чествовали победителей. В основных классах ими стали Денис Кротов, Никита Мазепин и Дмитрий Сотников.

Денис Кротов, представитель команды MSK Rally Team, одержал победу в зачете внедорожников. По итогам девяти спецучастков Кротов опережал своего ближайшего соперника Владимира Васильева на две с небольшим минуты. Однако петербуржцу, несмотря на все старания, отыграть это отставание на заключительном этапе не удалось. Васильев атаковал, из-за чего на скользкой траве машину занесло, и она вылетела с трассы. Из-за оторванного колеса и переворота машины речи о продолжении борьбы и не шло. Эта победа стала для Карпова первой в общем зачете «Шелкового пути».

— Оставалась две минуточки с небольшим разница с Васильевым. Мы понимали, что сегодня будет короткий и непонятный день. С утра стартовали с нормальным настроением, решили, что поедем, как поедем. Будет, что будет. Ехали спокойно, как обычно, берегли технику. В самом начале какой-то километр было очень скользко, и мы тоже проскочили мимо дороги на скользкой траве, и я уже увидел машину, и Володя [Васильев] стоял. Мы остановились, я показал ему «нормально», он ответил, что хорошо, и мы поехали дальше. Так все хорошо, Костя [Жильцов] не ошибался. Борьба была интересная до самого конца, эмоции самые приятные. Мы в первый раз выиграли «Шелковый путь», спасибо большое, — прокомментировал победу Карпов в интервью официальному сайту ралли.

Никита Мазепин.

Команда Sang Racing делает дубль

Победу в классе мотовездеходов одержал экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин. Главным претендентом на победу он стал задолго до финиша ралли-рейда. Дебютант «Шелкового пути» не раз опережал своих соперников Армена Пузяна и Сергея Карякина на предыдущих этапах. Именно эти экипажи боролись за серебро. Разделили их 38 секунд. Вторым стал Пузян, третьим — многократный участник «Дакара» Карякин.

— Мы провели за рулем больше 30 часов, если я не ошибаюсь. Совершенно другой подход к марафонам, — прокомментировал Мазепин свой первый опыт в «Шелковом пути». — Если посмотреть на наши первые три дня — у нас было столько проблем, что можно было бы в моем прошлом классе уже финишировать и не выезжать из боксов. Здесь очень важна командная работа. Если раньше я сидел в машине один и отвечал за все сам, то тут во многих случаях было важнее, как штурман отработает. Например, по скорости мы никогда в жизни бы не смогли обогнать КамАЗ, но благодаря Антону там, где потерялись наши соперники, не потерялись мы. Удовольствие особое, мне очень понравилось, надеюсь продолжить выступление в ралли. Чемпионство в себе можно воспитать. Очень многое зависит от количества тренировок, всего нужно достигать своим трудом. Сегодняшний этап был очень тяжелым, я переживал, мы проезжали четыре очень глубоких брода для багги. Окна ушли под воду. Мне очень понравилась Калмыкия. И очень понравилась Астрахань. Она получилась очень тяжелой, мы к этому готовились. Получилось пройти этап, не оставить там колеса.

«Шелковый путь».

Рекорд Сотникова

В зачете грузовиков лучшим стал Дмитрий Сотников. Его ближайший соперник Эдуард Николаев столкнулся с множеством технических проблем. Еще в четверг он отстал от Сотникова на 56 минут из-за пробития топливного бака. Вчера Николаева подвела коробка передач, из-за чего его грузовик завершил девятый спецучасток еще в двадцати минутах от лидера. Тройку замкнул белорусский экипаж Сергея Вязовича из команды «МАЗ-СПОРТавто».

Дмитрий Сотников установил рекорд ралли «Шелковый путь», одержав в нем пятую победу. Этого не удавалось сделать еще никому. «Я хочу сказать, что победа — это работа всего экипажа, и она была на высшем уровне, — высказался о своей победе Сотников. — На этой гонке всем досталось — и механикам, и штурману. Я очень доволен. Бывало, что механики трудились до утра. Когда был второй этап, у нас оборвало кардан, мы встали в песке, и я думал: ну все, будем уже доезжать, но в тот момент что-то поменялось, и как-то мы достаточно быстро справились, а потом пошло-пошло. Почувствовали, что можно бороться, и гонка чувствовалась очень тяжелой, потому что разрывы «плясали» от 10 до 15 минут каждый день, и мы понимали, что нужно просто доработать до конца. Гонка на выносливость и для людей, и для машин. Сегодня в самом начале был треш по навигации, невозможно было попасть ни в какую дорогу, мы там уже шагом ехали, 5 км/ч, и Настя Нифонтова нас даже объехала, и какое-то время мы шли за ней. Потом где-то поменялись позициями. Трава очень высокая, заросли, нам приходилось через них пробираться. Пытались просто держаться дороги, потому что дороже было потом возвращаться. Нам повезло выиграть абсолют, но тут не обошлось без поломок лидеров. Мы очень рады этому и той гонке, которая прошла. Это большой шаг для нас в подготовке к следующим соревнованиям, я думаю, все получили громадный опыт. Это полезно для нашего дальнейшего развития».

В финишной точке «Шелкового пути» — в Лужниках — все желающие смогли увидеть героев гонки и их автомобили. В этом году в марафоне участвовали 75 экипажей, в том числе и один полностью женский.