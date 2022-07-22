Легенда на «Шелковом пути»

Удачный дебют LADA Sport ROSNEFT на международном ралли-рейде.

Экипаж команды LADA Sport ROSNEFT в составе Дмитрия Воронова и Евгения Загороднюка на автомобиле LADA NIVA Legend дебютировал на международном ралли-рейде «Шелковый путь» и успешно преодолел полную дистанцию марафона.

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В нынешнем году крупнейшая в своем роде гонка на территории России стартовала 6 июля в Астрахани и за 10 дней преодолела 4464 километра через Дагестан, Чеченскую Республику, Калмыкию, Волгоградскую, Тульскую и Липецкую области. А торжественный финиш состоялся в Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники».

Евгений Загороднюк и Дмитрий Воронов. Фото пресс-службы ралли «Шелковый путь»

Из десяти спецучастков на этапах гонки представители LADA Sport ROSNEFT в классе T2 выиграли более половины — шесть. Новая LADA NIVA Legend стала серьезным игроком в зачете, где выступают почти серийные автомобили и разрешены лишь минимальные доработки техники. В таких условиях на первый план выходят надежность и мастерство экипажа. Со своими задачами Воронов и Загороднюк уверенно справились, выдержав суровое испытание сорокоградусной жарой, пылью и сложнейшими спецучастками.

Этот результат особенно ценен еще и тем, что новая гоночная LADA Niva Legend строилась в максимально сжатые сроки. От момента, когда был дан старт разработке, до выезда машины на трассы прошло менее полугода. Несмотря на то, что машина была построена по категории Т2, предусматривающей минимальное вмешательство в конструкцию серийного автомобиля, она получила несколько ноу-хау. Это и специально разработанный каркас безопасности, выполняющий функции пространственной рамы, и усиленная подвеска, новая выхлопная система и серийный двигатель, мощность которого была увеличена на 45 процентов.

— Мы все — экипаж, команда, автомобиль — проделали огромную работу, — сказал после завершения соревнований Воронов. — Поначалу машина показала себя строптивой, как это и бывает с гоночной техникой, а последние пять дней гонки LADA NIVA Legend работала как часы. Машина новая, и поначалу казалось, что будет сложнее, но в итоге мы сработались с автомобилем, а он — с нами. Мы финишировали в этой гонке и готовы еще, еще и еще раз выйти на старт «Шелкового пути». Надеюсь, уже в составе нескольких экипажей LADA Sport ROSNEFT.

Экипаж LADA Sport ROSNEFT. Фото пресс-службы ралли «Шелковый путь»

— Приключений действительно было много, — отметил штурман Загороднюк. — на «Шелковом пути» жесточайшие условия — что дорожные, что погодные. Но это ралли-рейды, и здесь, наверное, так и должно быть. Первые четыре дня нам пришлось отлаживать машину, но в итоге мы довели нашу LADA NIVA Legend до идеала. Спасибо нашим партнерам из нефтяной компании «Роснефть» и организаторам за то, что сделали эту гонку возможной. Мы прожили маленькую жизнь в кругу хороших людей, в кругу друзей — приедем еще!

Евгений Загороднюк. Фото пресс-службы ралли «Шелковый путь»

Этот результат стал возможен благодаря поддержке нефтяной компании «Роснефть», которая с 2015 года является генеральным спонсором команды LADA Sport ROSNEFT. Официальным топливом команды является топливо Pulsar-100, в двигатели всех гоночных автомобилей LADA заливается моторное масло Rosneft Magnum Racing. Оба продукта были разработаны и испытаны совместно с гоночной командой LADA Sport ROSNEFT и сейчас доступны для потребителей всей страны.

Теперь уже можно сказать, что возвращение легендарного внедорожника в ралли-рейды спустя 27 лет стало успешным. Гоночная LADA NIVA Legend вынесла испытания грунтовыми дорогами, песчаными дюнами, каменистыми тропами, грязевыми участками и солончаками, испепеляющей жарой и дождями, продемонстрировав свою скорость. Планы на следующий год будут озвучены позже, но уже сейчас можно с уверенностью сказать: на гоночных спецучастках LADA NIVA Legend точно еще появится.

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