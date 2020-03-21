Вторые этапы WRX и ERC были перенесены

Вторые этапы мирового первенства по ралли-кроссу и европейского чемпионата по ралли были перенесены. Еще две гонки перенесены на неопределенный срок из-за глобальной пандемии коронавируса, сообщает Motorsport.

2-3 мая в португальском Монталегре должен был пройти этап чемпионата мира по ралли-кроссу. После объявления о переносе статус стартовой гонки перешел к бельгийскому этапу, который должен состояться в Спа в середине мая.

7-9 мая на испанских Канарских островах планировалось провести этап чемпионата Европы по ралли. Эта гонка также будет перенесена. После этого на первую строчку в календаре переместилось латвийское Ралли в Лиепая, запланированное на последние выходные мая.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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