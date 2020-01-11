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Внедорожник техасского миллиардера перевернулся на «Дакаре»

08:05

Многократный участник ралли «Дакар», американский миллиардер Бобби Пэттон попал в серьезную аварию. Его машина перевернулась на этапе.

Пэттон отделался легкими повреждениями. А вот его штурман получил более серьезные травмы и был увезен с трассы на вертолете.

Пэттон завершил выступление на ралли. Он занимал 55-е место в общем зачете.

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