Внедорожник техасского миллиардера перевернулся на «Дакаре»

Многократный участник ралли «Дакар», американский миллиардер Бобби Пэттон попал в серьезную аварию. Его машина перевернулась на этапе.

Пэттон отделался легкими повреждениями. А вот его штурман получил более серьезные травмы и был увезен с трассы на вертолете.

Пэттон завершил выступление на ралли. Он занимал 55-е место в общем зачете.