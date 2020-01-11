Внедорожник техасского миллиардера перевернулся на «Дакаре»
08:05
Многократный участник ралли «Дакар», американский миллиардер Бобби Пэттон попал в серьезную аварию. Его машина перевернулась на этапе.
Tremendo accidente de Bobby Patton... #Dakar #Dakar2020 pic.twitter.com/lKCftxyXTh— DakarStaMaria (@DakarSta) January 10, 2020
Пэттон отделался легкими повреждениями. А вот его штурман получил более серьезные травмы и был увезен с трассы на вертолете.
Пэттон завершил выступление на ралли. Он занимал 55-е место в общем зачете.
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