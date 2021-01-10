Владимир Васильев поднялся на шестое место в общем зачете «Дакара»

На ралли-марафоне «Дакар» прошел седьмой этап в зачете внедорожников. Его выиграл Язид Аль-Раджи на «Тойоте». Второе время показал лидер общего зачета Стефан Петерансель (MINI). Третьим стал Карлос Сайн-старший (MINI).

Россиянин Владимир Васильев (X-Raid team) отстал от Аль-Раджи на 20 минут и 59 секунд, однако в общем зачете поднялся на 6-е место.

Петерансель продолжает лидировать в генеральной классификации, Насер Аль-Аттия отстает от него на 7 минут и 53 секунды.