Владимир Путин поблагодарил "КАМАЗ-Мастер" за победу в "Дакаре-2018"

Президент России Владимир Путин объявил благодарность команде "КАМАЗ-Мастер" за победу в ралли-марафоне "Дакар-2018". Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Экипаж Эдуарда Николаева стал победителем в классе грузовиков в третий раз.

Кроме того, почетной грамотой президента РФ был награжден пресс-атташе команды Эрик Хайруллин. Также благодарность была объявлена техническому директору Владимиру Губе, двум водителям-испытателям Николаеву и Владимиру Рыбакову, а также начальнику конструкторского отдела Евгению Яковлеву.