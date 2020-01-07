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Васильев снялся с «Дакара-2020» из-за возгорания машины

14:41
Владимир Васильев снялся с «Дакара-2020» из-за возгорания машины. Фото Reuters
Владимир Васильев снялся с «Дакара-2020» из-за возгорания машины. Фото Reuters

Российский гонщик Владимир Васильев, выступающий в классе внедорожников на ралли-рейде «Дакар-2020», снялся с дистанции на третьем этапе из-за технических проблем. Официальный сайт ралли сообщает, что на 285 километре спецучастка машина Васильева загорелась. Сам гонщик и штурман не пострадали, но экипаж был вынужден сняться с гонки.

Напомним, что после двух этапов «Дакара» Васильев занимал 11-е место в классе внедорожников.

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