Васильев снялся с «Дакара-2020» из-за возгорания машины

Российский гонщик Владимир Васильев, выступающий в классе внедорожников на ралли-рейде «Дакар-2020», снялся с дистанции на третьем этапе из-за технических проблем. Официальный сайт ралли сообщает, что на 285 километре спецучастка машина Васильева загорелась. Сам гонщик и штурман не пострадали, но экипаж был вынужден сняться с гонки.

Напомним, что после двух этапов «Дакара» Васильев занимал 11-е место в классе внедорожников.