В «КАМАЗ-Мастере» назвали причины штрафа Каргинову на 5-м этапе «Дакара»
22:41
«КАМАЗ-Мастер» на официальном сайте назвал причины наказания экипажу Андрея Каргинова на пятом этапе «Дакара». Каргинов показал лучший результат, но получил 20 минут штрафа и переместился на 7-е место. Победа досталась другому «КАМАЗу» под руководством Дмитрия Сотникова, который лидирует и в общем зачете
«Как удалось выяснить, причина судейского решения — невзятая навигационная точка», — говорится на сайте «КАМАЗа».
Дополнительная информация:
https://kamazmaster.ru/news/20-minutnyi-shtraf-lishil-andreia-karginova-pobedy-na-5-m-etape-dakara-2021
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