В «КАМАЗ-Мастере» назвали причины штрафа Каргинову на 5-м этапе «Дакара»

«КАМАЗ-Мастер» на официальном сайте назвал причины наказания экипажу Андрея Каргинова на пятом этапе «Дакара». Каргинов показал лучший результат, но получил 20 минут штрафа и переместился на 7-е место. Победа досталась другому «КАМАЗу» под руководством Дмитрия Сотникова, который лидирует и в общем зачете

«Как удалось выяснить, причина судейского решения — невзятая навигационная точка», — говорится на сайте «КАМАЗа».