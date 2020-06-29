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В «КАМАЗ-мастер» выявлены случая заражения коронавирусом

29 июня 2020, 18:20
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Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин сообщил, что среди его сотрудников есть заразившиеся коронавирусной инфекцией.

— Когда набегают тучи и начинается дождь, трудно остаться сухим. В нашей команде тоже есть ковид-больные. Это буквально пара сотрудников, они переносят инфекцию в легкой форме. Можно сказать, идут на поправку. Тем не менее в команде приняты все меры предосторожности. Контактные и другие члены команды прошли тест на Covid-19, причем неоднократно, — цитирует Чагина «Татар-информ».

Ралли-марафон «Дакар» 2021 года пройдет с 3 по 15 января в Саудовской Аравии. Российский экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем ралли-рейда в 2020 году в классе грузовиков.

Дополнительная информация:

https://www.tatar-inform.ru/

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