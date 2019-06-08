В ДТП с участием "КАМАЗа" в Петербурге никто не пострадал

Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика команды "КАМАЗ-мастер" в Санкт-Петербурге нет, информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу гоночной команды.

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 июня в Санкт-Петербурге. В городе проходил автопробег спортивных машин, в котором участвовал "КАМАЗ-мастер".

- Спортивный грузовик "КАМАЗ" принимал участие в автопробеге спортивных машин в Санкт-Петербурге, - отмечается в сообщении. - ДТП произошло на Суворовской площади в ночь на 8 июня. Колонна спортивных автомобилей, следовавшая в сопровождении машин ГИБДД, выстраивалась для экспозиции.

​Женщина на легковом автомобиле, проигнорировав сигналы работника ГИБДД и въехав в оцепленную зону, попыталась объехать колонну справа. В результате произошло столкновение. К счастью, в аварии никто не пострадал.