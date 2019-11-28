В Чили отменили этап чемпионата мира по ралли

Власти Чили отменили запланированный в стране этап чемпионата мира по ралли (WRC). Об этом рассказал президент местной автомобильной федерации Маурисио Мело.

— К сожалению, нам пришлось отменить этап чемпионата мира по ралли. Мы предупредили об этом всех участников, — цитирует AFP Мело. — Страна не сможет обеспечить должный уровень безопасности для участников и зрителей.

Этап в Чили был запланирован на 16 — 19 апреля 2020 года. Примерно на это же время запланирован референдум по новой конституции, что может вызвать социальные волнения.