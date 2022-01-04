Сотников выиграл третий этап «Дакара» в зачете грузовиков, Каргинов на втором месте

Завершился третий этап ралли «Дакар» 2022 года.

В зачете грузовиков победу одержал российский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Его результат — два часа, 43 минуты и 25 секунд. Вторым стал еще один представитель «КАМАЗа» Андрей Каргинов — + 01.10. На третьем месте нидерландский гонщик Янус ван Кастерен («Ивеко») — + 03.08.

Еще два пилота, выступающие за «КАМАЗ-мастер», Антон Шибалов и Эдуард Николаев заняли, соответственно, четвертое и седьмое место.

В общем зачете первые четыре места занимают гонщики «КАМАЗа». Лидирует Сотников, преодолевший дистанцию за 10 часов, 42 минуты и 32 секунды. Вторым идет Николаев (+11.45). Каргинов на третьей позиции (+19.44). Шибалов занимает четвертое место (+27.05).