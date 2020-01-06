Сотников стал вторым на втором этапе «Дакара-2020»

Экипаж российской команды «КАМАЗ Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал вторым на втором этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков. Сотников проиграл победителю этапа белорусу Сергею Вязовичу на МАЗе 1 минуту 46 секунд. Замкнул тройку другой представитель «КАМАЗ Мастер» Андрей Каргинов, проигравший лидеру 2 минуты 7 секунд.

В общем зачете лидирует Вязович, ему 4 минуты 20 секунд уступает Сотников, а Каргинов — третий с отставанием в 7 минут 12 секунд.