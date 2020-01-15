Российский гонщик Антон Шибалов, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», выиграл 10-й этап «Дакара-2020». Он не был завершен из-за погодных условий. Пилотам оставалось проехать порядка 190 км.

Подиум этапа полностью заняли гонщики «КАМАЗ-мастера». Дмитрий Сотников отстал от Шибалова на час и восемь минут. Третьим стал Эдуард Николаев (+1 час и 30 минут). Андрей Каргинов — пятый.

Именно Каргинов возглавляет общий зачет. Вторым идем Шибалов, отстающий на 36 минут и 8 секунд. Третий — белорус Сергей Вязович на Мазе (+1 час и 40 минут).