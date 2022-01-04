Сергей Карякин занял шестое место в зачете мотовездеходов на третьем этапе «Дакара»

Завершился третий этап ралли «Дакар» 2022 года.

В зачете мотовездеходов три первых места заняли представители Польши. Первым стал Марек Гочал (2.58.46). На втором месте его брат Михал (+ 02.50). Третья позиция у Арона Домжалы (+ 03.08). На четвертом месте американец Остин Джонс (+03.48). Все четыре гонщика выступают за CAN-AM.

Российский гонщик Сергей Карякин (SNAG Racing Team) на шестом месте (+06.47). В общем зачете он занимает 11-е место, отставая от лидера на 39 минут и 19 секунд. Лидирует Остин Джонс — 11 часов, 53 минуты и 53 секунды.