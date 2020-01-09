Сергей Карякин: «Реальный расклад будет понятен за два дня до финиша»

Российский пилот команды SNAG Racing Сергей Карякин, который стал пятым на пятом этапе ралли «Дакар» в классе мотовездеходов, отметил, что пока преждевременно комментировать общий зачет. Россиянин лидирует в генеральной классификации.

— Сегодня был хороший этап, я доволен результатом. Быстрее нам ехать не нужно и медленнее тоже — мы продолжаем двигаться в своем темпе, — отметил Карякин. — К роадбуку в этот раз вопросов нет, все хорошо «билось», мы взяли все точки без каких-либо дополнительных сложностей. Первая часть спецучастка была каменистая, после мы ехали по небольшим дюнам. Здесь также ехали в своме темпе, проблем с навигацией не возникло. Наш Can-Am Maverick в очередной раз показал себя с лучшей стороны, уверен, он нас не подведет до финиша. По результату в генеральной классификации я сейчас ничего не хотел бы комментировать, реальный расклад будет понятен за два дня до финиша — тогда и нужно принимать решение по темпу на финальные спецучастки. Сегодня было жутко холодно, это доставляло сильный дискомфорт. Очень неожиданно встретить такие погодные условия в Саудовской Аравии, но ничего не поделаешь — все участники в равных условиях.