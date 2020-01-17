Российский пилот команды SNAG Racing Сергей Карякин прокомментировал выступление на 12-м этапе ралли-рейда «Дакар-2020».

Экипаж Карякина в соревновании мотовездеходов выиграл серебро.

«Я считаю, что второе место на «Дакар-2020» — неплохой результат, которого мы, безусловно, достойны, учитывая уровень конкуренции в нашем классе SSV, — сказал Карякин. — Как и в любом другом «Дакаре», нам пришлось непросто, но мы ровно прошли всю дистанцию. Мы многому научились, многое поняли, вынесем для себя определенные выводы и к следующему году станем еще сильней. Наш подиум — это общая победа для всей нашей команды. Хочу поблагодарить механиков, менеджеров, нашу медиа-бригаду и всех болельщиков, которые нас поддерживали — благодаря вам у нас в этом году такой высокий результат. Второе место — это отличный повод вернуться в Саудовскую Аравию в 2021 году за победой. Сегодня был хороший спецучасток — быстрый, с небольшим количеством пилотажа. Проехали мы неплохо, мне понравилось».