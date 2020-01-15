Российский пилот команды SNAG Racing Сергей Карякин рассказал о 10-м этапе ралли «Дакар».

— Видимость на трассе, действительно, сегодня была очень слабая. Когда по земле ветер несет песок, велика вероятность налететь на камень или какое-нибудь другое препятствие. Думаю, организаторы приняли правильное решение, да и нам это сыграло на руку. Лопес перевернулся на дюне, сломал подвеску на багги и потерял время. У нас неплохой запас и мы будем стараться его сохранить. Ускоряться не будем, на экипаж, который сейчас занимает первую строчку, никак не ориентируемся. Впереди еще не одна сотня километров, и, как показывает опыт, все может произойти.

Десятый этап складывался нормально. Мы ехали абсолютно спокойно, никуда не торопились. Да, проигрывали какое-то время, но это не имеет большого значения. Разрыв в первой пятерке достаточно большой, отыграть бы ничего не получилось, проиграть можно было все.

Дорожная книга была прописана хорошо, мы ехали аккуратно и безопасно. На бивуаке планируем поменять только ремень вариатора. Ехали стабильно, не газовали, не ускорялись, не мучали машину, поэтому она полностью готова к завтрашнему дню.

Авария Фернандо Алонсо? Он ехал правильно. Думаю, в колее он зацепился колесом, и его «выкрестило». Но на самом деле, в месте, где много зрителей, сразу понятно, что впереди опасность. А вот у Романа чисто ошибка пилотирования. Там при приземлении сильная компрессия...