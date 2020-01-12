Сергей Карякин: «Не понимаю, зачем нужен такой спецучасток»

Российский пилот команды SNAG Racing Сергей Карякин, который стал 12-м на седьмом этапе ралли «Дакар» в классе мотовездеходов, прокомментировал итоги заезда.

— У нас возникли проблемы с вариатором — ремень вариатора проворачивался и взрывался, — сказал Карякин. — За 150 км мы взорвали два ремня, запасного больше не было, поэтому оставшуюся часть трассы мы ехали на скорости 100 км/ч. Самое обидное, что весь спецучасток состоял из прямиков. Не понимаю, зачем нужен такой спецучасток — видимо, чтобы показать красивую цифру в роадбуке. Тут не нужно пилотировать, стараться, ориентироваться — абсолютно бестолковый день. И, конечно, я недоволен тем, как он прошел. Мы проиграли лидеру зачета еще больше времени. Хотя если посмотреть на итоговую таблицу, то все очень быстро меняется, и говорить о финальном результате еще рано.

В общем зачете Карякин сохранил третью позицию.