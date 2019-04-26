Российский гонщик Сергей Карякин считает, что будет иметь преимущество на "Дакаре"-2020 за счет разных типов трасс. Ралли пройдет с 5 по 17 января, впервые в истории заезды состоятся в Саудовской Аравии.

"Нам пообещали разные типы дорог: пески, скоростные трассы. Это не может не радовать. Честно скажу, я лучше езжу на скоростных трассах. Так что это преимущество для меня. Маршрут в Перу не всегда хорошо мне удавался. Но это не значит, что нужно смириться с плохой ездой в песках. Надо больше тренироваться, учиться, и все получится.

Есть интересные вопросы в плане логистики. Как понимаю, скорее всего, организаторы предложат паром от Франции до Саудовской Аравии. Нам из Екатеринбурга достаточно близко ехать, поэтому было бы удобнее и даже дешевле проехать напрямую. Ждем подробностей того, как доставить технику и прочее", - приводит слова Карякина официальный Инстаграм его команды.

Карякин выиграл "Дакар" в 2017 году в классе квадроциклов, став первым и пока единственным представителем России, добившимся победы не на грузовиках.